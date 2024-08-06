Партнеры Украины периодически поднимают вопрос о мобилизации мужчин 18-25 лет – Федор Вениславский

Международные партнеры Украины считают, что наиболее эффективно будут воевать граждане 18-25 лет – Федор Вениславский.

В настоящее время инициатив по уменьшению мобилизационного возраста ниже 25 лет нет. Однако этот вопрос периодически поднимают международные партнеры Украины, оказывающие военную и экономическую помощь. Об этом во время пресс-конференции 6 августа в Украинском медиацентре заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский.

«Никаких инициатив по уменьшению призывного возраста ниже 25 лет пока нет.

Это вопрос, который периодически поднимают наши партнеры, оказывающие помощь. Потому что они считают, что возраст от 18 до 25 лет является наиболее оптимальным и наиболее эффективным для того, чтобы граждане Украины в силу своих психологических и физических качеств могли эффективно воевать.

Но на уровне нашего государства, законодательной, исполнительной власти и Президента никаких инициатив в этом плане нет», - отметил Вениславский.

Напомним, ранее о необходимости призывать мужчин старше 25 лет рассказывал народный депутат от фракции «Голос» Роман Лозинский.

«Если мы говорим о тех условиях, в которых наша страна продолжает борьбу, если мы говорим о том, что мы до сих пор продолжаем борьбу за собственное существование, да, нам нужно решение об уменьшении возраста для участия в боевых действиях, для обороны страны, для военной службы» - указал он.

Также об этом говорил ветеран АТО и глава волонтерского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут. Так, по его мнению, мобилизация должна происходить с 20 лет.

Также Федор Вениславский во время пресс-конференции отметил, что мобилизация и ее темпы удовлетворяют военное руководство Украины. «Это касается как пополнения санитарных потерь, так и формирования резерва», отметил он.

Он напомнил, что основная цель закона об усилении мобилизации заключалась в том, чтобы понять объективную картину, какое количество граждан может быть мобилизовано, кто находится в Украине, кто за границей, кто имеет право на отсрочку и т.д.

«Ведь даже среди тех людей, которые имеют 100% право на отсрочку и забронированы, не все выполняли требования закона и не обновляли свои военно-учетные данные» - отметил Вениславский.

Также, по его словам, благодаря Резерв+ ТЦК теперь не нужно ездить по местам жительства военнообязанных, а они могут осуществлять оповещения по актуальным данным. «Это благодаря Резерв+. Подавляющее большинство граждан воспользовалось этой возможностью», – отметил он.

Кроме того, Федор Вениславский подчеркнул, что ждать демобилизации не стоит.

«История не знает примеров, когда происходила демобилизация до окончания военных действий. Ситуация остается на фронте сложной и страна-агрессор постоянно пытается увеличить количество своих вооруженных сил. Мы на комитете имеем аналитику, как поощряют финансово наемников в российскую оккупационную армию – там платятся и государственные деньги, и региональные при подписании контракта или вступлении на военную службу. И эти темпы только растут. Поэтому говорить на фоне этого об увольнении очень сложно. Но Верховная Рада дала поручение Кабмину определиться – если они будут считать возможным, внести такой проект», - добавил он.

«Пока такого проекта нет, и я бы не ожидал его» - подытожил Федор Вениславский.

Автор: Наталья Мамченко

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