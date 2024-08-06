МОН утвердило новые рекомендации относительно оценивания учеников 5–9 классов

Определены подходы к оцениванию результатов обучения учеников 5-9 классов.

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Министерство образования и науки утвердило Рекомендации относительно оценивания результатов обучения соискателей образования в соответствии с Государственным стандартом базового среднего образования. В документе определены подходы к оцениванию результатов обучения учеников 5–9 классов.

Однако, учитывая различные образовательные потребности учеников / учениц и углубления образовательных потерь и разрывов, в МОН рекомендуют учительству гибко проводить оценивание результатов обучения учеников.

«Подходы к оцениванию в разных классах заведения общего среднего образования могут иметь отличия, направленные на реализацию образовательной программы учебного заведения и автономии учителя», - отмечают в МОН.

В частности, сообщают в Министерстве образования и науки, в новых рекомендациях определены:

общие критерии оценивания (определяют общие подходы к установлению результатов обучения учеников);

критерии оценивания по образовательным отраслям.

Критерии оценивания имеют четыре уровня (каждый следующий охватывает требования к предыдущему и добавляет новые). Один уровень состоит из 3 баллов, которые в сумме дают 12.

начальный (1–3 балла);

средний (4–6 баллов);

достаточный (7–9 баллов);

высокий (10–12 баллов).

В рекомендациях представлено описание каждого балла шкалы оценивания. Кроме того, в документе предложена форма Свидетельства достижений ученика/ученицы. Если нужно, школы могут вносить в него изменения, чтобы оно наилучшим образом соответствовало образовательной программе учебного заведения и потребностям ученичества.

Свидетельство достижений состоит из двух частей:

Характеристика учебной деятельности. Здесь учителя оценивают уровень сформированности сквозных умений у ученика/ученицы в конце учебного года. Речь идет о понимании прочитанного, выражении собственного мнения, критическом и системном мышлении, инициативности и т.д.

Оценок в этом разделе нет. Учитель лишь определяет один из уровней сформированности того или иного умения: «Имеет значительные успехи», «Демонстрирует заметный прогресс», «Требует внимания и помощи». Заполнять эту часть свидетельства учителя могут коллегиально или это может делать классный руководитель.

Характеристика результатов обучения. В этом разделе выставляют баллы за учебные предметы / интегрированные курсы каждый семестр и за год. Сначала учитель выставляет балл за отдельные группы результатов обучения, которые определены в Государственном стандарте базового образования. После этого выводит общую оценку за семестр.

За каждую из этих групп результатов обучения учитель выставляет оценку. Общая оценка за семестр формируется на основании четырех оценок по группам результатов, а годовая – на основе семестровых.

Форма Свидетельства достижений ниже:

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