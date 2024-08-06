МОН затвердило нові рекомендації щодо оцінювання учнів 5–9 класів

Окреслено підходи до оцінювання результатів навчання учнів 5–9 класів.

Джерело фото: Compassionate Eye Foundation/Robert Daly/OJO Images/Getty Images

Міністерство освіти і науки затвердило Рекомендації щодо оцінювання результатів навчання здобувачів освіти відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти. У документі окреслено підходи до оцінювання результатів навчання учнів 5–9 класів.

Однак, з огляду на різні освітні потреби учнів / учениць і поглиблення освітніх втрат і розривів, у МОН рекомендують вчительству гнучко проводити оцінювання результатів навчання учнів.

«Підходи до оцінювання в різних класах закладу загальної середньої освіти можуть мати відмінності, спрямовані на реалізацію освітньої програми закладу освіти та автономії вчителя», - зазначають у МОН.

Зокрема, повідомляють у Міністерстві освіти і науки, у нових рекомендаціях визначено:

загальні критерії оцінювання (визначають загальні підходи до встановлення результатів навчання учнів);

критерії оцінювання за освітніми галузями.

Критерії оцінювання мають чотири рівні (кожний наступний охоплює вимоги до попереднього й додає нові). Один рівень складається з 3 балів, які в сумі дають 12.

початковий (1–3 бали);

середній (4–6 балів);

достатній (7–9 балів);

високий (10–12 балів).

У рекомендаціях надано опис кожного бала шкали оцінювання. Окрім того, у документі запропоновано форму Свідоцтва досягнень учня / учениці. Якщо потрібно, школи можуть вносити в нього зміни, аби воно якнайліпше відповідало освітній програмі закладу освіти та потребам учнівства.

Свідоцтво досягнень складається з двох частин:

Характеристика навчальної діяльності. Тут учителі оцінюють рівень сформованості наскрізних умінь в учня / учениці наприкінці навчального року. Йдеться про розуміння прочитаного, висловлення власної думки, критичне і системне мислення, ініціативність тощо.

Оцінок у цьому розділі нема. Учитель лише визначає один із рівнів сформованості того чи того уміння: «Має значні успіхи», «Демонструє помітний прогрес», «Потребує уваги і допомоги». Заповнювати цю частину свідоцтва вчителі можуть колегіально або це може робити класний керівник.

Характеристика результатів навчання. У цьому розділі виставляють бали за навчальні предмети / інтегровані курси щосеместрово й за рік. Спочатку вчитель виставляє бал за окремі групи результатів навчання, які визначено в Державному стандарті базової освіти. Після цього виводить загальну оцінку за семестр.

За кожну з цих груп результатів навчання вчитель виставляє оцінку. Загальна оцінка за семестр формується на підставі чотирьох оцінок за групами результатів, а річна — на основі семестрових.

Форма Свідоцтва досягнень нижче:

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