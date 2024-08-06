Китай скуповує мікросхеми, очікуючи нових обмежень від США, — ЗМІ

Зокрема, компанії збільшили закупівлю напівпровідників із підтримкою штучного інтелекту.

Китайські компанії, такі як Huawei та Baidu, скуповують напівпровідники високосмугової пам’яті від Samsung, очікуючи санкцій від США на експорт мікросхем до Китаю. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Зокрема, техногіганти збільшили закупівлю напівпровідників із підтримкою штучного інтелекту.

Зазначається, що такі кроки Китаю показують, що країна хоче зберегти свої технологічні амбіції на тлі зростання економічної напруги зі США та Заходом. Вони також показують, як протистояння впливає на глобальні ланцюги поставок напівпровідників.

За даними джерел, Штати планують у серпні оприлюднити пакет експортного контролю, який накладе нові обмеження на поставки до Китаю напівпровідників. Вашингтон хоче зазначити параметри для обмеження доступу Пекіну до мікросхем з високою пропускною здатністю.

Мікросхеми HBM є ключовими компонентами в розробці передових процесорів, які використовують для генеративної роботи штучного інтелекту. Їх виробляють усього три компанії: SK Hynix і Samsung з Південної Кореї та Micron Technology зі США.

Агентство додає, що наразі важко оцінити обсяг накопичених чіпів HBM Китаєм. Проте відомо, що їх скуповують різні компанії, починаючи від виробників супутників і закінчуючи технологічними фірмами.

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