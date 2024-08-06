На Одещині прикордонники затримали переправників разом з ухилянтами

На околиці міста Кодима зупинили мікроавтобус Мерседес, який був «набитий» ухилянтами.

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що на Одещині прикордонники затримали поплічників організатора схеми разом з їх пасажирами.

Мікроавтобус Мерседес, в якому слідувало десятеро чоловіків, зупинили на околиці міста Кодима Подільського району.

Як з’ясувалося, двоє з них, водій та пособник – поплічники організатора, намагалися незаконно переправити вісьмох пасажирів до Придністровського регіону Молдови.

«Чоловіки з Київщини та Одещини скористалися послугами з навігації за кордон в одному з інтернет-месенджерів. За допомогу в переправленні ділки запросили від 4 до 11 тис. доларів США», - сказано у повідомленні.

Щодо водія та пособника прикордонники повідомили Нацполіцію. Стосовно їх «клієнтів» складені протоколи про адміністративні правопорушення за ч.2 ст.204-1 КУпАП, справи скеровано до суду.

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