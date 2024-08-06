В Одесской области пограничники задержали переправщиков вместе с уклонистами

На окраине города Кодыма остановили микроавтобус Мерседес, который был «набит» уклонистами.

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что в Одесской области пограничники задержали соучастников организатора схемы вместе с их пассажирами.

Микроавтобус Мерседес, в котором следовало десять мужчин, остановили на окраине города Кодыма Подольского района.

Как выяснилось, двое из них, водитель и пособник – соучасники организатора, пытались незаконно переправить восьмерых пассажиров в Приднестровский регион Молдовы.

«Мужчины из Киевщины и Одесщины воспользовались услугами по навигации за границу в одном из интернет-мессенджеров. За помощь в переправке дельцы пригласили от 4 до 11 тыс. долларов США», - говорится в сообщении.

Относительно водителя и пособника пограничники сообщили Нацполиции. В отношении их «клиентов» составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст.204-1 КУоАП, дела направлены в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.