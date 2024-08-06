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В Виннице задержали иностранца, который по заказу рф поджег военный внедорожник

20:10, 6 августа 2024
За деньги от фсб иностранец согласился поджигать транспортные средства украинских защитников на территории Винницы.
В Виннице задержали иностранца, который по заказу рф поджег военный внедорожник
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В Виннице правоохранители задержали иностранца, который по заданию россиян готовил новую серию поджогов авто Сил обороны. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Указывается, что больше всего агрессора интересовали служебные автомобили ВСУ, задействованные на фронте, а сейчас проходят техобслуживание в областном центре.

Для выполнения враждебной задачи российская спецслужба «направила» в Украину своего агента из соседней страны. За деньги от фсб иностранец согласился поджигать транспортные средства украинских защитников на территории Винницы.

Да, по прибытии в город он поселился у своего местного знакомого, а затем самостоятельно отправился на поиски военных авто.

Чтобы их найти, фигурант прибыл ночью на СТО, на территории которой находился внедорожник украинских защитников.

«Сначала злоумышленник сфотографировал потенциальную цель, чтобы согласовать ее со своим российским куратором.

Затем по инструкции фсб иностранец приобрел две канистры с бензином и в определенное время поджег военный автомобиль», — говорится в сообщении.

Для того чтобы получить дополнительную «оплату» от оккупантов, фигурант снимал возгорание на камеру собственного телефона.

В СБУ отметили, что это видео спецслужба рф планировала использовать в проведении информационно-психологических спецопераций, направленных на расшатывание внутренней обстановки в приграничном регионе.

После совершения преступления российский агент должен был продолжить серию поджогов на территории областного центра.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника по «горячим следам». У него изъята самодельная зажигательная смесь, мобильные телефоны и банковские карточки с доказательствами сотрудничества с агрессором.

Следователи Службы безопасности сообщили иностранцу о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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