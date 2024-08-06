Без медицинских справок: в МОН изменили правила зачисления на дистанционное обучение

Школьникам теперь не нужна медицинская справка для дистанционного обучения.

Медицинская справка для зачисления школьников на дистанционную или индивидуальную форму обучения теперь не требуется.

С 1 августа вступили в силу соответствующие изменения в Порядок зачисления, отчисления и перевода учеников в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования, пояснил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Согласно изменениям, копия (сканированная копия или фотокопия) медицинской справки №086/о «Медицинская справка (выписка из медицинской карты амбулаторного больного)» подается только при:

зачислении на очную (дневную, вечернюю) формы получения общего среднего образования;

сочетании очной формы с другими формами получения общего среднего образования.

«То есть при зачислении ребенка в заведение общего среднего образования на дистанционную или индивидуальную форму получения образования руководитель учебного заведения теперь не имеет права требовать у родителей справку №086/о, а родители соответственно не обязаны предоставлять указанную медицинскую справку», - отметил Горбачев.

Также Служба образовательного омбудсмена инициировала внесение изменений относительно проведения медицинских осмотров тех педагогических работников учебных заведений, которые находятся за границей, на временно оккупированных территориях или являются внутренне перемещенными лицами и продолжают работать дистанционно.

«Пройти ведь периодический медицинский осмотр такие работники тоже не могут. Поэтому Служба образовательного омбудсмена обратилась с соответствующим письмом к Министерству здравоохранения Украины с предложением рассмотреть возможность отсрочки прохождения обязательных медицинских осмотров для этих педагогических работников во время дистанционной работы», - пояснил Горбачев.

По его словам, над этим вопросом продолжается работа.

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