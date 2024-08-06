Без медичних довідок: у МОН змінили правила зарахування на дистанційне навчання

Школярам тепер не потрібна медична довідка для дистанційного навчання.

Медична довідка для зарахування школярів на дистанційну або індивідуальну форму навчання тепер не потрібна.

З 1 серпня набрали чинності відповідні зміни до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, пояснив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Згідно зі змінами, копія (сканована копія чи фотокопія) медичної довідки №086/о «Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)» подається лише при:

зарахуванні на очну (денну, вечірню) форми здобуття загальної середньої освіти;

поєднанні очної форми з іншими формами здобуття загальної середньої освіти.

«Тобто під час зарахування дитини до закладу загальної середньої освіти на дистанційну або індивідуальну форму здобуття освіти керівник закладу освіти тепер не має права вимагати в батьків довідку №086/о, а батьки відповідно не зобов’язані надавати зазначену медичну довідку», - зазначив Горбачов.

Також Служба освітнього омбудсмена ініціювала внесення змін щодо проведення медичних оглядів тих педагогічних працівників закладів освіти, які перебувають за кордоном, на тимчасово окупованих територіях або є внутрішньо переміщеними особами та продовжують працювати дистанційно.

«Адже пройти періодичний медичний огляд такі працівники теж не можуть. Тому Служба освітнього омбудсмена звернулася з відповідним листом до Міністерства охорони здоров'я України із пропозицією розглянути можливість відтермінування проходження обов'язкових медичних оглядів для цих педагогічних працівників під час дистанційної роботи», - пояснив Горбачов.

За його словами, над цим питанням продовжується робота.

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