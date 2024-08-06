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Закупив урни для праху загиблих військових за завищеними цінами: у Києві ексдиректор крематорію відшкодував 200 000 гривень збитків

14:42, 6 серпня 2024
Колишній директор СКП «Київський крематорій» та його спільники відшкодували 200 тисяч гривень збитків, завданих столичному бюджету.
Закупив урни для праху загиблих військових за завищеними цінами: у Києві ексдиректор крематорію відшкодував 200 000 гривень збитків
Фото з відкритих джерел
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Колишній директор Спеціалізованого комбінату підприємств «Київський крематорій» та його спільники завдали столичному бюджету збитків на 200 000 гривень під час закупівлі урн для праху загиблих військових за завищеними цінами. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Було встановлено, що колишній директор ритуальної служби крематорію домовився з підприємцем, який є його кумом, та їхньою спільницею, про закупівлю урн для праху загиблих учасників бойових дій за завищеними цінами.

Так, підприємець здійснював поставку урн для праху з 2020 року за ціною 200 грн за штуку.

Проте, з початком широкомасштабного вторгнення рф, в 2022 році ціна на зазначені урни у цього підприємця необґрунтовано зросла до 800 гривень за штуку.

Як наслідок, співучасники в період 2022-2023 років заволоділи бюджетними коштами на суму більше 200 тисяч гривень. Це різниця, на яку завищено реальну вартість закуплених у підприємця урн, підтверджена судовими експертизами.

Дії зазначених осіб кваліфіковано як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України). На теперішній час обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Прокуратура зазначила, що обвинуваченими відшкодовано в повному обсязі завдані збитки шляхом перерахування коштів на рахунок Київської міської ради.

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