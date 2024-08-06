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Жителі прифронтових областей отримуватимуть газ у балонах, — вирішив Кабмін

14:24, 6 серпня 2024
Для мешканців Донеччини, Сумщини та Харківщини діятиме експериментальний проект, за яким вони отримуватимуть газ у балонах як гуманітарну допомогу.
Жителі прифронтових областей отримуватимуть газ у балонах, — вирішив Кабмін
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Жителі прифронтових областей отримуватимуть газ у балонах як гуманітарну допомогу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду.

Зокрема, для мешканців Донеччини, Сумщини та Харківщини діятиме експериментальний проект, за яким вони отримуватимуть газ у балонах як гуманітарну допомогу.

«Забезпечуємо людей скрапленим газом. Для жителів Донецької, Сумської та Харківської областей діятиме експериментальний проект, завдяки якому вони отримуватимуть газ у балонах як гуманітарну допомогу», - зазначив очільник Уряду.

Денис Шмигаль підкреслив, що, за результатами виїзних засідань у прифронтові громади, уряд системно працює над розв’язанням наявних там проблем.

Раніше повідомлялося, що мешканці прифронтових територій зможуть безкоштовно збирати дрова в лісі, але є умова.

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