У Раді запропонували мобілізувати правоохоронців, які перебувають на пенсії після 40 років

Нардепка Софія Федина повідомила, що в Україні наразі близько 150 тисяч правоохоронців, які перебувають на пенсії після 40 років.

Народна депутатка Софія Федина вважає, щоб покращити потенціал мобілізації в країні треба мобілізовувати тих, хто є повністю спроможний до ведення бойових дій, та треба піднімати питання про мобілізацію правоохоронців, які знаходяться на пенсії після 40 років. Про це вона сказала у коментарі novyny.live.

«У нас є близько 150 тисяч таких людей і це є теж великий мобілізаційний резерв. Але і так само є дужа багато людей які уникають мобілізації, будучи при повному здоров’ї», - сказала вона.

За словами депутатки, щоб стимулювати мобілізаційний процес треба для початку вказати чіткі рамки демобілізації.

«Друге. Треба встановити якісь додаткові заохочення для людей, які будуть іти по мобілізації служити.

Третє. Потрібно встановити прозорі механізмі і навчання, і забезпечення, і зрештою навіть відношення командирів до свого особового складу», - додала Федина.

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Додамо, заброньованим чиновникам, депутатам та експертам з реформ пропонують дозволити безперешкодно виїжджати за кордон.

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