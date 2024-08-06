В Раде предложили мобилизовать правоохранителей, находящихся на пенсии после 40 лет

Нардеп София Федина сообщила, что в Украине сейчас около 150 тысяч правоохранителей, находящихся на пенсии после 40 лет.

Народный депутат София Федина считает, чтобы улучшить потенциал мобилизации в стране нужно мобилизовать тех, кто полностью способен к ведению боевых действий, и нужно поднимать вопрос о мобилизации правоохранителей, которые находятся на пенсии после 40 лет. Об этом она сказала в комментарии novyny.live.

«У нас есть около 150 тысяч таких людей и это тоже большой мобилизационный резерв. Но и так же очень много людей, избегающих мобилизации, будучи при полном здоровье», - сказала она.

По словам депутата, чтобы стимулировать мобилизационный процесс, нужно для начала указать четкие рамки демобилизации.

«Второе. Надо установить какие-то дополнительные вознаграждения для людей, которые будут идти по мобилизации.

Третье. Нужно установить прозрачные механизмы и обучения, и обеспечения, и, в конце концов, даже отношения командиров к своему личному составу», - добавила Федина.

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Добавим, забронированным чиновникам, депутатам и экспертам по реформам предлагают разрешить беспрепятственно выезжать за границу.

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