Кабмин передал на оплату труда в Специализированной антикоррупционной прокуратуре 52,4 млн грн

Правительство передало на функционирование Специализированной антикоррупционной прокуратуры еще 52,4 млн грн, которые пойдут на оплату труда.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура получит за счет распределения бюджетных назначений 52,4 млн грн. Эти издержки пойдут на оплату труда.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 6 августа.

Так, Правительство провело распределение части бюджетных назначений, предусмотренных в 2024 году Министерству финансов в общем фонде государственного бюджета по программе «Обеспечение институциональной способности органов государственной власти», путем передачи бюджетных назначений в сумме 52,42 млн грн Офису Генерального прокурора по программе «Обеспечение функций Специализированной антикоррупционной прокуратурой» в сумме 52,42 млн грн (расходы потребления, в том числе оплата труда – 52,42 млн грн) для обеспечения институциональной способности Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, что в 2024 году проходит процесс отделения Специализированной антикоррупционной прокуратуры от Офиса Генпрокурора.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 1 января вступил в силу закон об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры №3509-IX, который 8 декабря Верховная Рада приняла в целом (законопроект 10060).

Он предусматривает, что САП, как самостоятельное структурное подразделение Офиса Генерального прокурора, ликвидируется Генпрокурором по представлению руководителя САП в 3-дневный срок со дня получения такого представления Генпрокурором. Теперь САП является отдельным юридическим лицом публичного права.

В законе об усилении самостоятельности САП, предусмотрено, что должностной оклад прокурора САП не может быть меньше должностного оклада руководителя структурного подразделения центрального управления НАБУ, осуществляющего досудебное расследование.

По данным Министерства финансов, должностной оклад руководителя структурного подразделения центрального управления НАБУ, осуществляющего досудебное расследование, составляет 36 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (ПМ). Следовательно, его должностной оклад и должностной оклад прокурора САП в 2024 году должен составлять 109 008 грн (36 * 3028).

Далее закон в его финальной редакции устанавливает, что должностные оклады прокуроров САП, которые, в том числе, находятся на административных должностях, устанавливаются пропорционально должностному окладу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры со следующими коэффициентами:

1) руководитель САП – 2 должностных оклада прокурора САП (т.е. 218 016 грн).

2) первый заместитель, заместитель руководителя САП – 1,4 должностного оклада прокурора САП (т.е. 152 611,2);

3) руководитель управления, заместитель руководителя управления САП – 1,3 должностного оклада прокурора САП (т.е. 141 710,4 грн);

4) руководитель отдела САП – 1,25 должностного оклада прокурора САП (136 260 грн);

5) заместитель руководителя отдела САП – 1,17 должностного оклада прокурора САП (127 539,36 грн);

6) прокурор центрального аппарата САП – 1,1 должностного оклада прокурора САП (119 908,8 грн).

Должностной оклад государственных служащих САП устанавливается в размере 4 размерам должностного оклада, установленного КМУ для работников, занимающих соответствующие должности в центральных органах исполнительной власти.

Прокуроры и другие работники САП получают премии, надбавки и другие выплаты, предусмотренные настоящим Законом и другими законами.

Финансирование САП осуществляется согласно сметам, утвержденным руководителем САП, в пределах годовой суммы расходов, предусмотренных Государственным бюджетом Украины на текущий бюджетный период.

Автор: Наталя Мамченко

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