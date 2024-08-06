Еще трое судей были уволены в отставку

13:30, 6 августа 2024
На заседании ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке трех судей.
Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.
Таким образом, на заседании ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
- Крылову Елену Викторовну – с должности судьи Запорожского апелляционного суда;
- Ковальчука Владимира Дмитриевича – с должности судьи Волынского окружного административного суда;
- Гетман Любовь Васильевну – с должности судьи Купянского горрайонного суда Харьковской области (командированную в Червонозаводской районный суд города Харькова).
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