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Ще трьох суддів було звільнено у відставку

13:30, 6 серпня 2024
На засіданні ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку трьох суддів.
Ще трьох суддів було звільнено у відставку
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Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

Відтак, на засіданні ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

  • Крилову Олену Вікторівну – з посади судді Запорізького апеляційного суду;
  • Ковальчука Володимира Дмитровича – з посади судді Волинського окружного адміністративного суду;
  • Гетьман Любов Василівну – з посади судді Куп’янського міськрайонного суду Харківської області (відряджену до Червонозаводського районного суду міста Харкова).

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