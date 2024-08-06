Ще трьох суддів було звільнено у відставку

На засіданні ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку трьох суддів.

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

Відтак, на засіданні ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Крилову Олену Вікторівну – з посади судді Запорізького апеляційного суду;

Ковальчука Володимира Дмитровича – з посади судді Волинського окружного адміністративного суду;

Гетьман Любов Василівну – з посади судді Куп’янського міськрайонного суду Харківської області (відряджену до Червонозаводського районного суду міста Харкова).

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