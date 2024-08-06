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Вантажівка здійснила наїзд на пішохідний міст: у поліції прокоментували ДТП біля Умані

13:13, 6 серпня 2024
У поліції зазначають, що, попередньо, на міст, який впав на дорогу, наїхала вантажівка.
Вантажівка здійснила наїзд на пішохідний міст: у поліції прокоментували ДТП біля Умані
Фото: поліція
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Як ми писали, на трасі Київ – Одеса біля Умані обвалився міст на вантажівку. У поліції прокоментували ДТП.

Зазначається, що на місці працюють поліцейські. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Попередньо, вантажівка здійснила наїзд на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину.

Тимчасово перекритий рух автомобілів в напрямку міста Київ. Поліцейські забезпечують рух автомобілів у реверсному режимі.

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