Вантажівка здійснила наїзд на пішохідний міст: у поліції прокоментували ДТП біля Умані

У поліції зазначають, що, попередньо, на міст, який впав на дорогу, наїхала вантажівка.

Фото: поліція

Як ми писали, на трасі Київ – Одеса біля Умані обвалився міст на вантажівку. У поліції прокоментували ДТП.

Зазначається, що на місці працюють поліцейські. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Попередньо, вантажівка здійснила наїзд на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину.

Тимчасово перекритий рух автомобілів в напрямку міста Київ. Поліцейські забезпечують рух автомобілів у реверсному режимі.

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