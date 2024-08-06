Грузовик совершил наезд на пешеходный мост: в полиции прокомментировали ДТП возле Умани

Как мы писали, на трассе Киев – Одесса возле Умани обрушился мост на грузовик. В полиции прокомментировали ДТП.
Отмечается, что на месте работают полицейские. Информация о пострадавших уточняется.
Предварительно, грузовик совершил наезд на обрушившийся на проезжую часть пешеходный мост.
Временно перекрыто движение автомобилей в направлении города Киева. Полицейские обеспечивают движение автомобилей в реверсном режиме.
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