Грузовик совершил наезд на пешеходный мост: в полиции прокомментировали ДТП возле Умани

В полиции отмечают, что, предварительно, на мост, который упал на дорогу, наехал грузовик.

Фото: полиция

Как мы писали, на трассе Киев – Одесса возле Умани обрушился мост на грузовик. В полиции прокомментировали ДТП.

Отмечается, что на месте работают полицейские. Информация о пострадавших уточняется.

Предварительно, грузовик совершил наезд на обрушившийся на проезжую часть пешеходный мост.

Временно перекрыто движение автомобилей в направлении города Киева. Полицейские обеспечивают движение автомобилей в реверсном режиме.

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