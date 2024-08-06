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Кабмін передав на оплату праці у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі 52,4 млн грн

13:33, 6 серпня 2024
Уряд передав на функціонування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ще 52,4 млн грн, які підуть на оплату праці.
Кабмін передав на оплату праці у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі 52,4 млн грн
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура отримає за рахунок розподілу бюджетних призначень 52,4 млн грн. Ці видатки підуть на оплату праці.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 6 серпня.

Так, Уряд провів розподіл частини бюджетних призначень, передбачених у 2024 році Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету за програмою «Забезпечення інституційної спроможності органів державної влади», шляхом передачі бюджетних призначень у сумі 52,42 млн грн Офісу Генерального прокурора за програмою «Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою» в сумі 52,42 млн грн (видатки споживання, у тому числі оплата праці – 52,42 млн грн) задля забезпечення інституційної спроможності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, що в 2024 році відбувається процес відокремлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від Офісу Генпрокурора.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 1 січня набув чинності закон щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури №3509-IX, який 8 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому (законопроект 10060). 

Він передбачає, що САП як самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора ліквідується Генпрокурором за поданням керівника САП у 3-денний строк з дня отримання такого подання Генпрокурором. Тепер САП є окремою юридичною особою публічного права.

У законі щодо посилення самостійності САП, передбачено, що посадовий оклад прокурора САП не може бути меншим за посадовий оклад керівника структурного підрозділу центрального управління НАБУ, що здійснює досудове розслідування.

За даними Міністерства фінансів, посадовий оклад керівника структурного підрозділу центрального управління НАБУ, що здійснює досудове розслідування становить 36 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (ПМ). Отже, його посадовий оклад та посадовий оклад прокурора САП у 2024 році має складати 109 008 грн (36 * 3028).

Далі закон у його фінальній редакції встановлює, що посадові оклади прокурорів САП, які, у тому числі, перебувають на адміністративних посадах, установлюються пропорційно до посадового окладу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з такими коефіцієнтами:

1) керівник САП – 2 посадові оклади прокурора САП (тобто, 218 016 грн).

2) перший заступник, заступник керівника САП – 1,4 посадового окладу прокурора САП (тобто, 152 611,2);

3) керівник управління, заступник керівника управління САП – 1,3 посадового окладу прокурора САП (тобто, 141 710,4 грн);

4) керівник відділу САП – 1,25 посадового окладу прокурора САП (136 260 грн);

5) заступник керівника відділу САП – 1,17 посадового окладу прокурора САП (127 539,36 грн);

6) прокурор центрального апарату САП – 1,1 посадового окладу прокурора САП (119 908,8 грн).

Посадовий оклад державних службовців САП встановлюється у розмірі, що дорівнює 4 розмірам посадового окладу, встановленого КМУ для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.

Прокурори та інші працівники САП отримують премії, надбавки та інші виплати, передбачені цим Законом та іншими законами.

Фінансування САП здійснюється згідно з кошторисами, затвердженими керівником САП, у межах річної суми видатків, передбачених Державним бюджетом України на поточний бюджетний період.

Автор: Наталя Мамченко 

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