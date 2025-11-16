  1. У світі

У Британії виселятимуть біженців – кого це стосується

16:53, 16 листопада 2025
Британія обмежить термін перебування біженців і посилить депортацію.
У Британії виселятимуть біженців – кого це стосується
Фото: bloomberg
Міністр внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд наступного тижня представить масштабні зміни в системі надання притулку, які включатимуть обмеження терміну перебування біженців у країні. Про це повідомляє Bloomberg.

Очікується, що Махмуд заявить про рішучість «зробити все необхідне» для відновлення контролю над кордонами. За даними джерел видання, вона назве десятки тисяч нелегальних мігрантів, які щороку перетинають Ла-Манш або прострочують візи, «зловмисниками, що зловживають системою».

З моменту приходу до влади Лейбористської партії Міністерство внутрішніх справ депортувало або вислало майже 50 тисяч нелегальних мігрантів, що на 23% більше, ніж за попередні 16 місяців. Махмуд прагне чітко донести до мігрантів із безпечних країн, як-от Франція, що їм не варто вирушати до Британії.

Джерела, близькі до міністра, повідомили, що МВС орієнтуватиметься на досвід Данії, де кількість шукачів притулку зменшилася після ускладнення отримання законного статусу. Минулого тижня британські посадовці відвідали Копенгаген, щоб вивчити датський підхід.

Захист для біженців, який раніше надавали на постійній основі, стане тимчасовим із регулярним переглядом імміграційного статусу. Осіб висилатимуть, щойно їхню країну походження визнають безпечною. Махмуд, імовірно, назве ситуацію на кордоні «кризою, що вийшла з-під контролю», яка створює тиск на громади та є несправедливою до британських платників податків.

біженець депортація Велика Британія

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

