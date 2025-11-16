В Великобритании будут выселять беженцев – кого это касается

Великобритания ограничит срок пребывания беженцев и усилит депортацию.

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд на следующей неделе представит масштабные изменения в системе предоставления убежища, которые будут включать ограничение срока пребывания беженцев в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что Махмуд заявит о решимости «сделать все необходимое» для восстановления контроля над границами. По данным источников издания, она назовет десятки тысяч нелегальных мигрантов, которые ежегодно пересекают Ла-Манш или просрочивают визы, «злоумышленниками, злоупотребляющими системой».

С момента прихода к власти Лейбористской партии Министерство внутренних дел депортировало или выслало почти 50 тысяч нелегальных мигрантов, что на 23% больше, чем за предыдущие 16 месяцев. Махмуд стремится четко донести до мигрантов из безопасных стран, таких как Франция, что им не стоит отправляться в Великобританию.

Источники, близкие к министру, сообщили, что МВД будет ориентироваться на опыт Дании, где количество просителей убежища уменьшилось после усложнения получения законного статуса. На прошлой неделе британские чиновники посетили Копенгаген, чтобы изучить датский подход.

Защита для беженцев, которая ранее предоставлялась на постоянной основе, станет временной с регулярным пересмотром иммиграционного статуса. Лиц будут высылать, как только их страну происхождения признают безопасной. Махмуд, вероятно, назовет ситуацию на границе «кризисом, вышедшим из-под контроля», который создает давление на общины и является несправедливым по отношению к британским налогоплательщикам.

