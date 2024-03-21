САП починає роботу як окрема юридична особа публічного права

САП відокремлюється від Офісу Генерального прокурора.

21 березня розпочинає роботу незалежна Спеціалізована антикорупційна прокуратура як окрема юридична особа публічного права.

У САП зазначають, що початок функціонування незалежної антикорупційної прокуратури не вплине на розслідування справ, які перебувають у провадженні САП, чи підтримання державного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях, які вже слухаються у судових інстанціях.

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон про незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як ми розповідали, САП відокремлюється від Офісу Генерального прокурора. Відповідний закон щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Верховна Рада ухвалила 8 грудня (законопроєкт 10060).

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