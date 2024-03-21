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  1. В Україні

$5000 за дозвільні документи: на Черкащині на хабарі погоріли посадовець міськради та адвокат

19:23, 21 березня 2024
Посадовець вимагав від приватного підприємця гроші в сумі майже 5000 доларів США за розміщення на території міста засобів зовнішньої реклами.
$5000 за дозвільні документи: на Черкащині на хабарі погоріли посадовець міськради та адвокат
Фото: chk.gp.gov.ua
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На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру керівнику управління однієї з місцевих рад області та його спільнику – адвокату за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, посадовець вимагав від приватного підприємця гроші в сумі майже 5000 доларів США за розміщення на території міста засобів зовнішньої реклами (сітілайтів).

У відомстві зазначають, щоб приховати свою протиправну діяльність підозрюваний вирішив залучити до вчинення злочину одного з місцевих адвокатів.

Після одержання першої частини неправомірної вигоди в сумі 2400 доларів США зловмисники розпочали процедуру виготовлення необхідних дозвільних документів. Коли документи були готові, підозрювані вимагали передати їм другу частину неправомірної вигоди.

Обох учасників схеми затримано після видачі документів та одержання коштів в сумі 2500 доларів США, додали у прокуратурі.

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