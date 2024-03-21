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  1. В Украине

$5000 за разрешительные документы: в Черкасской области на взятке погорели чиновник горсовета и адвокат

19:23, 21 марта 2024
Чиновник требовал от частного предпринимателя деньги в сумме почти 5000 долларов США за размещение на территории города средств наружной рекламы.
$5000 за разрешительные документы: в Черкасской области на взятке погорели чиновник горсовета и адвокат
Фото: chk.gp.gov.ua
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В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении руководителю управления одного из местных советов области и его сообщнику – адвокату по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, чиновник требовал от частного предпринимателя деньги в сумме почти 5000 долларов США за размещение на территории города средств наружной рекламы (ситилайтов).

В ведомстве отмечают, чтобы скрыть свою противоправную деятельность, подозреваемый решил привлечь к совершению преступления одного из местных адвокатов.

После получения первой части неправомерной выгоды в сумме 2400 долларов США злоумышленники приступили к процедуре изготовления необходимых разрешительных документов. Когда документы были готовы, подозреваемые потребовали передать им вторую часть неправомерной выгоды.

Оба участника схемы задержаны после выдачи документов и получения средств в сумме 2500 долларов США, добавили в прокуратуре.

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