САП начинает работу как отдельное юридическое лицо публичного права

САП отделяется от Офиса Генерального прокурора.

21 марта начинает работу независимая Специализированная антикоррупционная прокуратура как отдельное юридическое лицо публичного права.

В САП отмечают, что начало функционирования независимой антикоррупционной прокуратуры не повлияет на расследование дел, находящихся в производстве САП, или поддержание государственного обвинения в суде по уголовным производствам, которые уже слушаются в судебных инстанциях.

Напомним, 8 декабря 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как мы рассказывали, САП отделяется от Офиса Генерального прокурора. Соответствующий закон об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры Верховная Рада приняла 8 декабря (законопроект 10060).

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