У Китаї завершилось гучне 15-річне розлучення: ексдружина фармацевтичного магната отримає понад $75 млн

Суд у Пекіні після 15 років спорів присудив ексдружині «китайського Баффета» половину спільних активів, оцінивши її компенсацію у понад $75 млн.

Фото: scmp.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Китаї завершилася одна з найдовших шлюбно-майнових справ: після 15 років судових процесів Пекінський міський суд постановив стягнути з фінансиста Чжао Бінсяня на користь його колишньої дружини Лу Цзюань аліменти у розмірі 536 млн юанів (понад $75 млн). Про це повідомляє South China Morning Post.

Хто такий Чжао Бінсянь і чому його називають «китайським Баффетом»

63-річний Чжао Бінсянь — відомий китайський інвестор і голова фармкомпанії Wohua Pharmaceutical. Місцеві медіа вже багато років називають його «китайським Ворреном Баффетом» через його успішні стратегії на фондових ринках.

У 1980-х він здобув ступінь магістра фінансів у Шанхайському університеті Цзяотун, а свою майбутню дружину зустрів у 1986 році під час служби в армії. Пара одружилася у 1988-му.

Лу Цзюань походить із родини досвідчених інвесторів: її дід торгував акціями ще до створення КНР. Під його керівництвом подружжя почало заробляти на біржі в 1990-х і швидко досягло успіху.

Пізніше Чжао та Лу заснували інвестфірму Zhongzheng Wanrong, де Лу відповідала за фінанси, а Чжао — за капітальні операції. Саме ця компанія допомогла вивести низку китайських фірм на біржі Гонконгу, Шанхаю та Шеньчженя.

Як почався конфлікт

У 2010 році Лу подала на розлучення, заявивши про неодноразові випадки домашнього насильства. Тоді Чжао володів 80% акцій Zhongzheng Wanrong, Лу — рештою. Вона вимагала справедливого поділу майна.

Лу розповіла, що після її наміру розлучитися Чжао нібито погрожував, що розрив «обвалить акції і нашкодить його партнерам». Він також неодноразово зрив засідання, посилаючись на хворобу чи зайнятість.

Конфлікт загострився після того, як Лу забрала сейф із корпоративними документами — Чжао звинуватив її у крадіжці, і жінку затримали на 37 діб, але зрештою відпустили через відсутність доказів.

Вона тимчасово відкликала позов, але у 2011 році подала його повторно.

Поділ акцій і фінальний вирок

Справу знову розглянули лише у 2023 році — причин такого затягування суд не пояснив.

Під час засідань Лу заявила, що Чжао у 2010 році сфальсифікував документ про передачу частини акцій без її відома. Суд визнав цей документ недійсним і ухвалив поділити спільні активи навпіл.

Чжао подав апеляцію, однак у листопаді 2023 року Пекінський суд підтвердив попереднє рішення: чоловік має виплатити Лу близько 536 млн юанів, виходячи з ринкової вартості частки їхнього спільного бізнесу.

Що відомо про подружжя зараз

Судове рішення не вплинуло на роль Чжао у компаніях Zhongzheng Wanrong та Wohua Pharmaceutical. Його офіс, як повідомляє SCMP, прикрашений фотографіями та цитатами Воррена Баффета, з яким він навіть мав змогу зустрічатися.

Лу Цзюань натомість веде непублічний спосіб життя: про неї майже немає інформації та фото в інтернеті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.