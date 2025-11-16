В Китае завершился громкий 15-летний развод: экс-жена фармацевтического магната получит более $75 млн
В Китае завершилось одно из самых долгих бракоразводных имущественных дел: после 15 лет судебных процессов Пекинский городской суд постановил взыскать с финансиста Чжао Бинсяня в пользу его бывшей жены Лу Цзюань алименты в размере 536 млн юаней (более $75 млн). Об этом сообщает South China Morning Post.
Кто такой Чжао Бинсянь и почему его называют «китайским Баффетом»
63-летний Чжао Бинсянь — известный китайский инвестор и глава фармкомпании Wohua Pharmaceutical. Местные медиа уже много лет называют его «китайским Уорреном Баффетом» благодаря его успешным стратегиям на фондовых рынках.
В 1980-х он получил степень магистра финансов в Шанхайском университете Цзяотун, а свою будущую жену встретил в 1986 году во время службы в армии. Пара поженилась в 1988-м.
Лу Цзюань происходит из семьи опытных инвесторов: ее дед торговал акциями еще до создания КНР. Под его руководством супруги начали зарабатывать на бирже в 1990-х и быстро добились успеха.
Позже Чжао и Лу основали инвестфирму Zhongzheng Wanrong, где Лу отвечала за финансы, а Чжао — за капитальные операции. Именно эта компания помогла вывести ряд китайских фирм на биржи Гонконга, Шанхая и Шэньчжэня.
Как начался конфликт
В 2010 году Лу подала на развод, заявив о неоднократных случаях домашнего насилия. Тогда Чжао владел 80% акций Zhongzheng Wanrong, Лу — остальной долей. Она требовала справедливого раздела имущества.
Лу рассказала, что после ее намерения развестись Чжао якобы угрожал, что разрыв «обвалит акции и навредит его партнерам». Он также неоднократно срывал заседания, ссылаясь на болезнь или занятость.
Конфликт обострился после того, как Лу забрала сейф с корпоративными документами — Чжао обвинил ее в краже, и женщину задержали на 37 дней, но в итоге отпустили за отсутствием доказательств.
Она временно отозвала иск, но в 2011 году подала его повторно.
Раздел акций и финальный приговор
Дело вновь рассмотрели лишь в 2023 году — причин такой задержки суд не пояснил.
Во время заседаний Лу заявила, что Чжао в 2010 году сфальсифицировал документ о передаче части акций без ее ведома. Суд признал этот документ недействительным и постановил поделить совместные активы поровну.
Чжао подал апелляцию, однако в ноябре 2023 года Пекинский суд среднего уровня №3 подтвердил первоначальное решение: мужчина должен выплатить Лу около 536 млн юаней, исходя из рыночной стоимости их общего бизнеса.
Что известно о супруге сейчас
Судебное решение не повлияло на роль Чжао в компаниях Zhongzheng Wanrong и Wohua Pharmaceutical. Его офис, как сообщает SCMP, украшен фотографиями и цитатами Уоррена Баффета, с которым он даже успел встретиться.
Лу Цзюань же ведет непубличный образ жизни: о ней почти нет информации и фотографий в интернете.
