Вербували через TikTok і Telegram: на Миколаївщині судитимуть групу, що переправляла чоловіків за кордон

17:11, 16 листопада 2025
Організатори шукали «клієнтів» у соцмережах і за тисячі доларів обіцяли нелегально переправити військовозобов’язаних до Молдови та Румунії.
Вербували через TikTok і Telegram: на Миколаївщині судитимуть групу, що переправляла чоловіків за кордон
На Миколаївщині судитимуть групу осіб, які у TikTok та Telegram вербували військовозобов’язаних на втечу за кордон. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Встановлено, що двоє місцевих жителів Вінниччини та мешканець Кривого Рогу шукали «клієнтів» у телеграм-каналах і TikTok. Вони публікували відео з нібито успішними виїздами до Молдови та Румунії, щоб привернути нових охочих.

За 6 - 10 тисяч доларів з кожного обіцяли допомогти перетнути кордон поза пунктами пропуску. Обвинувачені організовували поїздки до прикордонних районів, давали інструкції, як діяти під час переходу. При цьому розрахунок передбачався частково готівкою, частково криптовалютою після «вдалого» перетину.

У травні 2025 року вони доправили двох військовозобов’язаних з Миколаєва до Вінницької області, а потім ‒ до прикордонної зони. Далі чоловіки мали йти пішки за надісланими координатами. Під час часткового розрахунку учасників групи затримали правоохоронці.

Дії обвинувачений кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України ‒ незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом застави, яку вони внесли.

