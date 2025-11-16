  1. В Украине

Вербовали через TikTok и Telegram: на Николаевщине будут судить группу, которая переправляла мужчин за границу

17:11, 16 ноября 2025
Организаторы искали «клиентов» в соцсетях и за тысячи долларов обещали нелегально переправить военнообязанных в Молдову и Румынию.
Вербовали через TikTok и Telegram: на Николаевщине будут судить группу, которая переправляла мужчин за границу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Николаевщине будут судить группу лиц, которые в TikTok и Telegram вербовали военнообязанных для побега за границу. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Установлено, что двое местных жителей Винниччины и житель Кривого Рога искали «клиентов» в телеграм-каналах и TikTok. Они публиковали видео с якобы успешными выездами в Молдову и Румынию, чтобы привлечь новых желающих.

За 6–10 тысяч долларов с каждого обещали помочь пересечь границу вне пунктов пропуска. Обвиняемые организовывали поездки в приграничные районы, давали инструкции, как действовать во время перехода. При этом расчет предусматривался частично наличными, частично криптовалютой после «успешного» пересечения.

В мае 2025 года они доставили двух военнообязанных из Николаева в Винницкую область, а затем — в приграничную зону. Далее мужчины должны были идти пешком по отправленным координатам. Во время частичного расчета участников группы задержали правоохранители.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом залога, который они внесли.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура взятка Николаев Телеграм мобилизация TikTok военнообязанный пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Моббинг на публичной службе: Верховный Суд закрыл гражданское производство по иску львовской юристки

КГС ВС признал, что жалоба на систематическое травлю (моббинг) от главы общины касается прохождения публичной службы, поэтому подлежит рассмотрению в административных судах.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]