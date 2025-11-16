Вербовали через TikTok и Telegram: на Николаевщине будут судить группу, которая переправляла мужчин за границу

Организаторы искали «клиентов» в соцсетях и за тысячи долларов обещали нелегально переправить военнообязанных в Молдову и Румынию.

На Николаевщине будут судить группу лиц, которые в TikTok и Telegram вербовали военнообязанных для побега за границу. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Установлено, что двое местных жителей Винниччины и житель Кривого Рога искали «клиентов» в телеграм-каналах и TikTok. Они публиковали видео с якобы успешными выездами в Молдову и Румынию, чтобы привлечь новых желающих.

За 6–10 тысяч долларов с каждого обещали помочь пересечь границу вне пунктов пропуска. Обвиняемые организовывали поездки в приграничные районы, давали инструкции, как действовать во время перехода. При этом расчет предусматривался частично наличными, частично криптовалютой после «успешного» пересечения.

В мае 2025 года они доставили двух военнообязанных из Николаева в Винницкую область, а затем — в приграничную зону. Далее мужчины должны были идти пешком по отправленным координатам. Во время частичного расчета участников группы задержали правоохранители.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом залога, который они внесли.

