Гетманцев попередив про нову схему шахраїв: літніх людей лякають «втратою пенсії»

Шахраї розсилають фейкові повідомлення про нібито необхідність «підтвердити вік», змушуючи пенсіонерів переходити за небезпечними посиланнями та розкривати особисті дані.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив про нову хвилю фейкових повідомлень, які активно розсилають у соцмережах. Шахраї намагаються ввести в оману літніх людей, змушуючи їх переходити за небезпечними посиланнями та розкривати свої персональні дані.

Як працює схема

За словами Гетманцева, зловмисники поширюють неправдиву інформацію про нібито необхідність «подати заяву для підтвердження віку», погрожуючи, що у разі відмови пенсіонерам «скасують пенсію».

Він наголосив:

такої процедури не існує,

оформлення та виплата пенсій регулюється виключно законодавством,

жодних додаткових підтверджень віку держава не вимагає.

Гетманцев просить українців попередити своїх літніх родичів, аби ті не реагували на подібні повідомлення.

Особливо він наголошує:

не переходити за підозрілими посиланнями,

не передавати своїх даних стороннім особам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.