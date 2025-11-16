  1. В Украине
Гетманцев предупредил о новой схеме мошенников: пожилых людей пугают «лишением пенсии»

17:29, 16 ноября 2025
Мошенники рассылают фейковые сообщения о якобы необходимости «подтвердить возраст», заставляя пенсионеров переходить по опасным ссылкам и раскрывать личные данные.
Гетманцев предупредил о новой схеме мошенников: пожилых людей пугают «лишением пенсии»
Глава финансового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев сообщил о новой волне фейковых сообщений, которые активно распространяются в соцсетях. Мошенники пытаются ввести в заблуждение пожилых людей, заставляя их переходить по опасным ссылкам и раскрывать свои персональные данные.

Как работает схема

По словам Гетманцева, злоумышленники распространяют ложную информацию о якобы необходимости «подать заявление для подтверждения возраста», угрожая, что в случае отказа пенсионерам «отменят пенсию».

Он подчеркнул:

  • такой процедуры не существует,
  • оформление и выплата пенсий регулируются исключительно законодательством,
  • никаких дополнительных подтверждений возраста государство не требует.

Гетманцев просит украинцев предупредить своих пожилых родственников, чтобы те не реагировали на подобные сообщения.

Особенно он подчеркивает:

  • не переходить по подозрительным ссылкам,
  • не передавать свои данные посторонним лицам.

