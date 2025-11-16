Гетманцев предупредил о новой схеме мошенников: пожилых людей пугают «лишением пенсии»
Глава финансового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев сообщил о новой волне фейковых сообщений, которые активно распространяются в соцсетях. Мошенники пытаются ввести в заблуждение пожилых людей, заставляя их переходить по опасным ссылкам и раскрывать свои персональные данные.
Как работает схема
По словам Гетманцева, злоумышленники распространяют ложную информацию о якобы необходимости «подать заявление для подтверждения возраста», угрожая, что в случае отказа пенсионерам «отменят пенсию».
Он подчеркнул:
- такой процедуры не существует,
- оформление и выплата пенсий регулируются исключительно законодательством,
- никаких дополнительных подтверждений возраста государство не требует.
Гетманцев просит украинцев предупредить своих пожилых родственников, чтобы те не реагировали на подобные сообщения.
Особенно он подчеркивает:
- не переходить по подозрительным ссылкам,
- не передавать свои данные посторонним лицам.
