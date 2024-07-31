Мешканці прифронтових територій зможуть безкоштовно збирати дрова в лісі, але є умова

Уряд схвалив постанову, яка дозволяє мешканцям прифронтових територій безкоштовно забирати порубкові рештки після заготівлі деревини лісгоспами. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Лісівники визначать спеціальні дні та безпечне місце для таких заходів і поінформують громаду.
«Це дозволить домогосподарствам поповнити особисті запаси безкоштовною паливною деревиною і отримати додатковий захист під час опалювального сезону», - зазначив міністр захисту довкілля Руслан Стрілець.
Як це працюватиме?
Найближчим часом Міндовкілля спільно з Держлісагентством та представниками ОВА проведе координаційну нараду, де буде роз’яснений механізм реалізації цього рішення.
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