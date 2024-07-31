Мешканці прифронтових територій зможуть безкоштовно збирати дрова в лісі, але є умова

Уряд схвалив постанову, яка дозволяє мешканцям прифронтових територій безкоштовно заготовляти дрова для домашніх потреб без шкоди для лісів.

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Уряд схвалив постанову, яка дозволяє мешканцям прифронтових територій безкоштовно забирати порубкові рештки після заготівлі деревини лісгоспами. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Лісівники визначать спеціальні дні та безпечне місце для таких заходів і поінформують громаду.

«Це дозволить домогосподарствам поповнити особисті запаси безкоштовною паливною деревиною і отримати додатковий захист під час опалювального сезону», - зазначив міністр захисту довкілля Руслан Стрілець.

Як це працюватиме?

Рада оборони відповідної області приймає рішення про самостійний збір деревини для опалення домогосподарств у межах області, вказуючи переліки лісових ділянок, дні та години збору порубкових решток.

Органи місцевого самоврядування інформують населення про це рішення через медіа або шляхом розміщення оголошень у місцях масового перебування людей, а також на офіційних вебсайтах лісокористувачів, власників лісів тощо.

Громадяни у супроводі лісівників прибувають на місце збору порубкових решток та отримують їх для забезпечення своїх домогосподарств.

Найближчим часом Міндовкілля спільно з Держлісагентством та представниками ОВА проведе координаційну нараду, де буде роз’яснений механізм реалізації цього рішення.

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