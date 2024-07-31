Жители прифронтовых территорий смогут бесплатно собирать дрова в лесу, но есть условие

Правительство одобрило постановление, разрешающее жителям прифронтовых территорий бесплатно забирать порубочные остатки после заготовки древесины лесхозами. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Лесовщики определят специальные дни и безопасное место для таких мероприятий и информируют общину.
«Это позволит домохозяйствам пополнить личные запасы бесплатной топливной древесиной и получить дополнительную защиту во время отопительного сезона», - отметил министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец.
Как это будет работать?
В ближайшее время Минсреда совместно с Гослесагентством и представителями ОВА проведет координационное совещание, где будет разъяснен механизм реализации этого решения.
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