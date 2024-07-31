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Жители прифронтовых территорий смогут бесплатно собирать дрова в лесу, но есть условие

12:23, 31 июля 2024
Правительство одобрило постановление, разрешающее жителям прифронтовых территорий бесплатно заготавливать дрова для домашних нужд без ущерба для лесов.
Жители прифронтовых территорий смогут бесплатно собирать дрова в лесу, но есть условие
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Правительство одобрило постановление, разрешающее жителям прифронтовых территорий бесплатно забирать порубочные остатки после заготовки древесины лесхозами. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Лесовщики определят специальные дни и безопасное место для таких мероприятий и информируют общину.

«Это позволит домохозяйствам пополнить личные запасы бесплатной топливной древесиной и получить дополнительную защиту во время отопительного сезона», - отметил министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец.

Как это будет работать?

  • Совет обороны соответствующей области принимает решение о самостоятельном сборе древесины для отопления домохозяйств в пределах области, указывая перечни лесных участков, дни и часы сбора остатков.
  • Органы местного самоуправления информируют население об этом решении через медиа или путем размещения объявлений в местах массового пребывания людей, а также на официальных вебсайтах лесопользователей, владельцев лесов и т.д.
  • Граждане в сопровождении лесовщиков прибывают на место сбора остатков и получают их для обеспечения своих домохозяйств.

В ближайшее время Минсреда совместно с Гослесагентством и представителями ОВА проведет координационное совещание, где будет разъяснен механизм реализации этого решения.

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