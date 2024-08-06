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Жители прифронтовых областей будут получать газ в баллонах, — решил Кабмин

14:24, 6 августа 2024
Для жителей Донецкой, Сумской и Харьковской областей будет действовать экспериментальный проект, по которому они будут получать газ в баллонах в качестве гуманитарной помощи.
Жители прифронтовых областей будут получать газ в баллонах, — решил Кабмин
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Жители прифронтовых областей будут получать газ в баллонах в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

В частности, для жителей Донецкой, Сумской и Харьковской областей будет действовать экспериментальный проект, по которому они будут получать газ в баллонах в качестве гуманитарной помощи.

«Обеспечиваем людей сжиженным газом. Для жителей Донецкой, Сумской и Харьковской областей будет действовать экспериментальный проект, благодаря которому они будут получать газ в баллонах в качестве гуманитарной помощи», - отметил глава правительства.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что по результатам выездных заседаний в прифронтовые общины правительство системно работает над решением имеющихся там проблем.

Ранее сообщалось, что жители прифронтовых территорий смогут бесплатно собирать дрова в лесу, но есть условие.

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