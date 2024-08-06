Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 6 серпня

Уряд вніс зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні та до Положення про прикордонний режим.

Фото: kmu.gov.ua

6 серпня Кабінет Міністрів провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Внесено зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Передбачено, з метою створення умов для стимулювання розвитку генеруючих потужностей, не застосовувати заходи обмеження споживання електричної енергії (графіки обмеження споживання електричної енергії, погодинного відключення електричної енергії, обмеження споживання електричної потужності, аварійного відключення) до споживачів, які не менше 80 % загального обсягу споживання електричної енергії забезпечують за рахунок власного виробництва електричної енергії.

- Затверджено перелік каналів державного значення. Внесено зміни у додаток до розпорядження КМУ від 12.08.2022 N 714 «Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій до сфери управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм», в частині виключення із Переліку цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій, що передаються до сфери управління Державного агентства, позицій Берегівського, Виноградівського, Мукачівського, Тячівського міжрайонних управлінь водного господарства та державної організації (установи, закладу) «Ужгородське міжрайонне управління водного господарства».

- Внесено зміни до Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Викладено у новій редакції розділ XXIV «Охорона здоровʼя та соціальна допомога» списку N 2 з урахуванням змін, внесених до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», а саме зазначено такі назви посад: молодші медичні сестри/молодші медичні брати (санітарки-прибиральниці / санітари-прибиральники); молодші медичні сестри/молодші медичні брати з догляду за хворими; сестри-господині / працівники з господарської діяльності закладу охорони здоров’я.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 26.04.1996 N 458 «Про комісії для розгляду питань, повʼязаних із встановленням статусу учасника війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Передбачено створення комісій для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до пункту 13 ст. 9 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії ïx соціального захисту» в Міністерстві оборони, Міністерстві внутрішніх справ, Адміністрації Державної прикордонної служби, Національній поліції, Державній службі з надзвичайних ситуацій та комісій для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до пунктів 2 i 13 статті 9 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії ïx соціального захисту» у районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністраціях (військових адміністраціях), в яких утворено структурні підрозділи з питань ветеранської політики. Передбачено включення до складу комісій фахівців місцевих структурних підрозділів з питань ветеранської політики. Встановлено, що розгляд звернень громадян з питань встановлення статусу учасника війни здійснюють комісїі, утворені в Міністерстві оборони, Міністерстві внутрішніх справ, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Державної прикордонної служби, Національній поліції, Головному управлінні Національної гвардії, ДСНС - щодо працівників цих органів та працівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління цих органів, за місцем роботи, комісії місцевих структурних підрозділів з питань ветеранської політики за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) або адресою фактичного місця проживання (для внутрішньо переміщених осіб) щодо інших працівників тощо.

- Внесено зміни до Положення про прикордонний режим з метою приведення його у відповідність до Закону України N 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку». Передбачено обовʼязок громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років у періоди проведення мобілізації (крім цільової), дії воєнного стану, під час перебування в межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району мати при собі військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі).

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Електронне урядування» з метою приведення його у відповідність до статті 1 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», статті 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», норм Цивільного та Господарського кодексів України, а також задля уникнення дублювання норм, їх подвійного та неоднозначного тлумачення, зокрема, в частині, що регламентують укладення відповідних договорів.

- Затверджено, відповідно до частини третьої статті 22 та частини пʼятої статті 26 ЗУ «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією», Порядок проведення моніторингу загроз хімічній безпеці та виявлення їх джерел. Порядок визначає процедуру проведення моніторингу загроз хімічній безпеці та виявлення їх джерел і ведення Реєстру загроз хімічній безпеці.

- Визнано такою, що втратила чинність постанову КМУ від 27.12.2010 N 1238 «Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку», оскільки її норми є застарілими та не відповідають чинним положенням Податкового кодексу.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 18.03.2022 N 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» з метою надання можливості нерезидентам (іноземним компаніям, організаціям), які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва (нерезиденти), у період воєнного стану набувати право на провадження господарської діяльності з будівництва обʼєктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до обʼєктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, шляхом безоплатного подання до органу ліцензування декларації про провадження господарської діяльності, без необхідності отримання ліцензії на будівництво відповідних обʼєктів. Доповнено постанову положеннями, які передбачають, що декларація про провадження господарської діяльності може подаватися нерезидентами засобами Порталу Дія або через центр надання адміністративних послуг. Також постанову доповнено: положенням щодо надання можливості Мінцифри формувати запит на відомості про представництва іноземних субʼєктів господарювання (у разі бажання такого представництва подати декларацію) із подальшим надсиланням такого запиту Держстату та ДПС, за результатами формування якого Мінцифри будуть надані необхідні відомості; додатком 1-1, яким визначається перелік відомостей, які вноситимуться до декларації про провадження господарської діяльності нерезидентами; додатком 3, який визначає перелік відомостей про представництво іноземного субʼєкта господарської діяльності, що надаються Держстатом до ДПС тощо.

- Погоджено пропозицію Міністерства соціальної політики стосовно реалізації до 31.12.2025 експериментального проекту з організації надання внутрішньо переміщеним особам похилого віку, особам з інвалідністю соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання за принципом «гроші ходять за людиною» в межах бюджетних асигнувань на відповідний період, передбачених за бюджетною програмою «Розвиток системи соціальних послуг». Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту та Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації експериментального проекту.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 07.09.1998 N 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» і від 10.05.2022 N 584 «Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період воєнного стану в Україні», якими врегульовано питання державного обліку та державної реєстрації транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України за спрощеною процедурою в умовах воєнного стану. Визначено декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою документом, що підтверджує право власності на транспортний засіб. Визначено перелік документів, які подаються для державної реєстрації або державного обліку транспортних засобів, визнаних гуманітарною допомогою та ввезених на митну територію України за спрощеною процедурою. Передбачено можливість видачі реєстраційних документів для поїздок за кордон для транспортних засобів, визнаних гуманітарною допомогою та ввезених на митну територію України за спрощеною процедурою, які перебувають на тимчасовому державному обліку. Передбачено обовʼязковість зазначення в реєстраційних документах заборони щодо відчуження транспортних засобів, які визнані гуманітарною допомогою та ввезені на митну територію України з урахуванням вимог ЗУ «Про гуманітарну допомогу».

- Погоджено пропозицію Міністерства енергетики стосовно реалізації протягом 2024-2025 років експериментального проекту щодо розподілу гуманітарної допомоги, що надходить у вигляді скрапленого газу для задоволення потреб побутових споживачів в умовах воєнного стану. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Визначено отримувачами гуманітарної допомоги, що надходить у вигляді скрапленого газу для задоволення потреб побутових споживачів в умовах воєнного стану, Донецьку, Сумську, Харківську і Херсонську обласні військові адміністрації.

- Внесено зміни до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. Розширено перелік витрат, за якими здійснюється відкриття асигнувань із державного бюджету, та перелік платежів другої черги, які здійснюються Казначейством та його територіальними органами в особливому режимі в умовах воєнного стану, витратами на оплату медичних послуг із зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Крім того, розширено перелік платежів другої черги за коштами з небюджетних рахунків: акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» за напрямами, визначеними Порядком використання коштів державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, затвердженим постановою КМУ від 21.06.2024 N 761; постачальників товарів, виконавців робіт і надавачів послуг, отриманими як попередня оплата від розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на виготовлення проектної (проектно-кошторисної) документації, будівництво, реконструкцію, ремонт захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення із захисними властивостями захисних споруд цивільного захисту тощо.

- Здійснено розподіл частини бюджетних призначень, передбачених у 2024 році Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету (загальнодержавні видатки та кредитування) за програмою «Забезпечення інституційної спроможності органів державної влади», шляхом передачі бюджетних призначень у сумі 52 млн. 424,4 тис. гривень (видатки споживання, у тому числі оплата праці - 52 млн. 424,4 тис. гривень) Офісу Генерального прокурора за програмою «Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою» в сумі 52 млн. 424,4 тис. гривень (видатки споживання, у тому числі оплата праці - 52 млн. 424,4 тис. гривень) задля забезпечення інституційної спроможності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

- Доручено Міністерству фінансів здійснити відстрочення платежів за заборгованістю приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго», Фонду розвитку підприємництва та комунального підприємства «Чернівціводоканал» перед державою за позиками, залученими державою від Кредитної установи для відбудови (KfW), на умовах, передбачених Угодою про відстрочення боргу від 15 травня 2024 між КfW, Франкфурт-на-Майні («KfW») та Кабінетом Міністрів України («Боржник»). Встановлено, що плата, яка нараховується за надання зазначених позик, вноситься такими субʼєктами господарювання згідно з графіком погашення відстрочених основних сум та процентів, установленим Угодою про відстрочення боргу.

- Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів (загальнодержавні видатки та кредитування) на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом зменшення обсягу видатків споживання за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу» на 500 млн. гривень та збільшення обсягу видатків за державною програмою «Резервний фонд» на 500 млн. гривень. Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету Міністерству внутрішніх справ 500 млн. гривень (для Національної гвардії - 266 млн. 425 тис. гривень, Адміністрації Державної прикордонної служби - 114 млн. 86 тис. гривень, Національної поліції - 119 млн. 489 тис. гривень) для здійснення заходів із зміцнення обороноздатності держави, повʼязаних із облаштуванням навчальних полігонів та стрільбищ.

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