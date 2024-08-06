Екскерівника Рівненського ТЦК, якому повідомили уже чотири підозри, суд помістив під варту

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави колишньому керівнику Рівненського обласного ТЦК та СП.

5 серпня Рівненський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави колишньому керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як писала «Судово-юридична газета», 3 серпня працівники ДБР під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону затримали та повідомили вже четверту підозру колишньому керівнику Рівненського ТЦК.

Як зазначається, він підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України (ст. 114-1 КК України). Зокрема, йдеться про умисне сприяння громадянам в ухиленні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану.

У липні 2023 року йому було повідомлено про підозру у справі щодо побиття солдата. Він підозрювався в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 КК України).

У жовтні 2023 року працівники ДБР повідомили ексначальнику ТЦК ще одну підозру. Під час розслідування побиття солдата, ДБР встановило, що він володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн гривень. Дослідження ймовірних інших епізодів його протиправної діяльності продовжилося.

У липні 2023 року він був відсторонений від службових обов’язків та перебував під вартою без можливості внесення застави. Днями, після оскарження рішення стороною захисту, Апеляційний суд змінив запобіжний захід екскерівнику Рівненського обласного ТЦК. Його випустили із СІЗО під заставу у розмірі майже пів мільйона гривень.

Наразі чоловіку може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

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