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Экс-руководителя Ровенского ТЦК, которому сообщили уже четыре подозрения, суд поместил под стражу

12:54, 6 августа 2024
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога бывшему руководителю Ровенского областного ТЦК и СП.
Экс-руководителя Ровенского ТЦК, которому сообщили уже четыре подозрения, суд поместил под стражу
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5 августа Ровенский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога бывшему руководителю Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 3 августа сотрудники ГБР под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны западного региона задержали и сообщили уже четвертое подозрение бывшему руководителю Ровенского ТЦК.

Как отмечается, он подозревается в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ст. 114-1 УК Украины). В частности, речь идет о преднамеренном содействии гражданам в уклонении от мобилизации и военной службы в условиях военного положения.

В июле 2023 года ему было сообщено о подозрении по делу об избиении солдата. Он подозревался в применении насилия в отношении подчиненного и в грабеже (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 УК Украины).

В октябре 2023 года работники ГБР сообщили экс-начальнику ТЦК еще одно подозрение. Во время расследования избиения солдата ГБР установило, что он владеет недвижимостью и землей стоимостью более 46,6 млн гривен. Исследование возможных других эпизодов его противоправной деятельности продолжилось.

В июле 2023 года бывшее он был отстранен от служебных обязанностей и находился под стражей без возможности внесения залога. На днях, после обжалования решения стороной защиты, Апелляционный суд изменил меру пресечения экс-руководителю Ровенскому областному ТЦК. Его выпустили из СИЗО под залог в размере почти полумиллиона гривен.

В настоящее время мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы.

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