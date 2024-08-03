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ГБР задержало бывшего руководителя Ровенского ТЦК – ему сообщили уже четвертое подозрение

20:48, 3 августа 2024
Следователи будут просить содержание под стражей без альтернативы внесению залога.
ГБР задержало бывшего руководителя Ровенского ТЦК – ему сообщили уже четвертое подозрение
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Сотрудники ГБР под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны западного региона сообщили уже четвертое подозрение бывшему руководителю Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом пишут в Государственном бюро расследований.

Как отмечается, на этот раз он подозревается в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины (ст. 114-1 УК Украины). В частности, речь идет о преднамеренном содействии гражданам в уклонении от мобилизации и военной службы в условиях военного положения.

«Правоохранители уже задержали бывшего начальника ТЦК, следователи будут просить для него меру пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесению залога», - отмечают в ГБР.

В июле 2023 года ему было сообщено о подозрении по делу об избиении солдата. Он подозревался в применении насилия в отношении подчиненного и в грабеже (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 УК Украины).

В октябре 2023 года работники ГБР сообщили экс-начальнику ТЦК еще одно подозрение. Во время расследования избиения солдата ГБР установило, что он владеет недвижимостью и землей стоимостью более 46,6 млн гривен. Исследование возможных других эпизодов его противоправной деятельности продолжилось.

В июле 2023 года бывшее он был отстранен от служебных обязанностей и находился под стражей без возможности внесения залога. На днях, после обжалования решения стороной защиты, Апелляционный суд изменил меру пресечения экс-руководителю Ровенскому областному ТЦК. Его выпустили из СИЗО под залог в размере почти полумиллиона гривен.

В настоящее время мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы.

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