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Закупил урны для праха погибших военных по завышенным ценам: в Киеве экс-директор крематория возместил 200 000 гривен ущерба

14:42, 6 августа 2024
Бывший директор СКП «Киевский крематорий» и его сообщники возместили 200 тысяч гривен ущерба, нанесенного столичному бюджету.
Закупил урны для праха погибших военных по завышенным ценам: в Киеве экс-директор крематория возместил 200 000 гривен ущерба
Фото из открытых источников
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Бывший директор Специализированного комбината предприятий «Киевский крематорий» и его сообщники нанесли столичному бюджету ущерб на 200 000 гривен при закупке урн для праха погибших военных по завышенным ценам. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Было установлено, что бывший директор ритуальной службы крематория договорился с предпринимателем, являющимся его кумом, и их сообщницей, о закупке урн для праха погибших участников боевых действий по завышенным ценам.

Так, предприниматель производил поставку урн для праха с 2020 года по цене 200 грн за штуку.

Однако, с началом широкомасштабного вторжения рф, в 2022 году цена на указанные урны у этого предпринимателя необоснованно выросла до 800 гривен за штуку.

Как следствие, соучастники в период 2022-2023 годов завладели бюджетными средствами на сумму более 200 тысяч гривен. Это разница, на которую завышена реальная стоимость закупленных у предпринимателя урн, подтвержденная судебными экспертизами.

Действия указанных лиц квалифицировано как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура отметила, что обвиняемыми возмещены в полном объеме нанесенный ущерб путем перечисления средств на счет Киевского городского совета.

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