Китай скупает микросхемы, ожидая новых ограничений от США, — СМИ

В частности, компании увеличили закупку полупроводников с поддержкой искусственного интеллекта.

Китайские компании, такие как Huawei и Baidu, скупают полупроводники высокополосной памяти от Samsung, ожидая санкций от США на экспорт микросхем в Китай. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В частности, техногиганты увеличили закупку полупроводников с поддержкой искусственного интеллекта.

Такие шаги Китая показывают, что страна хочет сохранить свои технологические амбиции на фоне роста экономического напряжения с США и Западом. Они также показывают, как противостояние оказывает влияние на глобальные цепи поставок полупроводников.

По данным источников, Штаты планируют в августе обнародовать пакет экспортного контроля, который наложит новые ограничения на поставки в Китай полупроводников. Вашингтон хочет указать параметры для ограничения доступа Пекина к микросхемам с высокой пропускной способностью.

Микросхемы HBM являются ключевыми компонентами в разработке передовых процессоров, которые используются для генеративной работы искусственного интеллекта. Их производят всего три компании: SK Hynix и Samsung из Южной Кореи и Micron Technology из США.

Агентство добавляет, что сейчас сложно оценить объем накопленных чипов HBM Китаем. Однако известно, что их скупают разные компании, начиная от производителей спутников и заканчивая технологическими фирмами.

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