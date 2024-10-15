Мобілізаційний вік в Україні потрібно знизити до 21 року, — вважає комбриг Нацгвардії

Військовий вважає, що молоді люди в цьому віці зможуть «знищувати противника набагато ефективніше».

Колаж: sud.ua

Для того, щоб отримати мотивованих бійців, необхідно знизити мобілізаційний вік в Україні до 21 року. Про це сказав командир 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» полковник Ігор Оболєнський в ефірі проекту «Дивись» в «Українській правді» .

«Чим більше зараз нашої молоді відчує що таке війна, то тим легше нам буде далі. Важкі часи народжують сильних людей», - наголосив комбриг.

За його словами, не можна говорити, що всі ці молоді люди загинуть на фронті.

«Немає тотальної смерті, ми ефективні. Дуже багато хлопців воюють і повертаються. В мене є солдати і сержанти, які вже три-чотири рази були поранені, але вони знову повертаються в стрій. Це показує, які в нас патріотичні люди, котрі хочуть воювати далі за державу, тому що в в них є довіра до командування, до держави, один до одного», - зазначив Оболєнський.

Він вважає, що 21-річні молоді люди зможуть працювати ефективніше.

«Молодь зайде і відчує на собі негатив цієї війни, створить професійну армію і далі ми будемо знищувати противника набагато ефективніше», — додав комбриг.

Оболєнський зазначив, що випускався в 21 рік з військового інституту і розпочинав військову службу. За його словами, в цей період є більше усвідомлення ситуації, ніж в 18 років, бо більше розумієш життя, а особливо зараз, коли мододь на собі відчула обстріли ракетами і БПЛА.

Він зазначив, що його синові зараз 11 років.

«І якщо ця війна буде в межах 10 років, то він прийде у військо. Я це розумію. Тому моя задача – створити такі умови, щоб я не переживав, що мій син прийде сюди і про нього хтось не подбає. Моя мотивація кожного ранку вставати і робити цю державу і військо набагато кращою – це мої діти, це наш народ і Україна, бо я знаю, що мій син прийде у це військо і буде далі захищати Україну», - сказав командир 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія».

Нагадаємо, що Рада ухвалила закон про заборону мобілізації чоловіків до 25 років.

Як відомо, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років.

Федір Веніславський повідомляв, що Україна не планує знизувати мобілізаційний вік громадян.

Хоча, за словами Веніславського, міжнародні партнери України вважають, що найбільш ефективно будуть воювати громадяни 18-25 років.

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