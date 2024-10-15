Мобилизационный возраст в Украине нужно снизить до 21 года, — считает комбриг Нацгвардии

Военный считает, что молодые люди в этом возрасте смогут «уничтожать противника гораздо эффективнее».

Коллаж: sud.ua

Для того чтобы получить мотивированных бойцов, необходимо снизить мобилизационный возраст в Украине до 21 года. Об этом сказал командир 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» полковник Игорь Оболенский в эфире проекта «Дивись» в «Украинской правде».

«Чем больше сейчас нашей молодежи почувствует, что такое война, тем легче нам будет дальше. Трудные времена рождают сильных людей», - подчеркнул комбриг.

По его словам, нельзя говорить, что все эти молодые люди погибнут на фронте.

«Нет тотальной смерти, мы эффективны. Очень многие ребята воюют и возвращаются. У меня есть солдаты и сержанты, которые уже три-четыре раза были ранены, но они снова возвращаются в строй. Это показывает, какие у нас патриотические люди, которые хотят воевать дальше государства, потому что у них есть доверие к командованию, к государству, друг к другу», - отметил Оболенский.

Он считает, что 21-летние молодые люди смогут работать эффективнее.

«Молодежь зайдет и почувствует на себе негатив этой войны, создаст профессиональную армию и дальше мы будем уничтожать противника гораздо эффективнее», - добавил комбриг.

Оболенский отметил, что выпускался в 21 год из военного института и начинал военную службу. По его словам, в этот период есть большее осознание ситуации, чем в 18 лет, потому что больше понимаешь жизнь, а особенно сейчас, когда молодые люди на себе почувствовали обстрелы ракетами и БПЛА.

Он отметил, что его сыну сейчас 11 лет.

«И если эта война будет в пределах 10 лет, то он придет в войско. Я понимаю это. Поэтому моя задача создать такие условия, чтобы я не переживал, что мой сын придет сюда и о нем кто-то не позаботится. Моя мотивация каждое утро вставать и делать это государство и войско намного лучше – это мои дети, это наш народ и Украина, потому что я знаю, что мой сын придет в это войско и будет дальше защищать Украину», - сказал командир 13-й бригады Нацгвардии «Хартия».

Напомним, что Рада приняла закон о запрете мобилизации мужчин до 25 лет.

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что мобилизационный возраст в Украине должен быть с 20 лет.

Федор Вениславский сообщал, что Украина не планирует снизить мобилизационный возраст граждан.

Хотя, по словам Вениславского, международные партнеры Украины считают, что наиболее эффективно будут воевать граждане 18-25 лет.

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