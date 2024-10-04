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Мобилизационный возраст в Украине должен быть с 20 лет, — нардеп Роман Костенко

09:22, 4 октября 2024
По словам Костенко, если молодые люди не хотят идти на войну — они уже потеряно поколение.
Мобилизационный возраст в Украине должен быть с 20 лет, — нардеп Роман Костенко
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Секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко считает, что мобилизационный возраст в Украине должен быть с 20 лет.

По его словам, по этому вопросу ведутся дискуссии.

«У нас не хватает людей, у нас не хватает людей таких молодых. Мне разное говорят, что мы получим утраченное поколение, потому что они пойдут на войну. Если они уже не хотят идти на войну, они уже потеряно поколение. Мы воспитали тех, кто не хочет защищать свою Родину», – сказал он в эфире ток-шоу.

Он рассказал, что американских депутатов Конгресса удивляет, что в Украине мужчины до 25 лет не подлежат призыву. Костенко отметил, что в мире это обычная практика — мобилизация с 18 или 20 лет.

«У нас можно депутатам баллотироваться и принимать сложные управленческие решения и законы с 21 года, а воевать - с 25. Я не знаю, кто это придумал», - провел аналогию Костенко.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и военный Роман Костенко считает, что призывной возраст в Украине должен быть от 20 до 50 лет. По его словам, сейчас категория людей, которых призывают в армию, достаточно возрастная.

Глава подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Федор Вениславский сообщил, что Украина не планирует снизить мобилизационный возраст граждан.

Хотя, по словам Вениславского, международные партнеры Украины считают, что наиболее эффективно будут воевать граждане 18-25 лет.

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