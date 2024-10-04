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Мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років, — нардеп Роман Костенко

09:22, 4 жовтня 2024
За словами Костенка, якщо молоді люди не хочуть йти на війну — вони вже втрачене покоління.
Мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років, — нардеп Роман Костенко
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Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років.

За його словами, щодо цього питання ведуться дискусії.

«У нас не вистачає людей, у нас не вистачає людей саме таких молодих. Мені різне кажуть, що ми отримаємо втрачене покоління, бо вони підуть на війну. Якщо вони вже не хочуть йти на війну, то вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче захищати свою Батьківщину», – сказав він в ефірі ток-шоу.

Він розповів, що американських депутатів Конгресу дивує те, що в Україні чоловіки до 25 років не підлягають призову. Костенко зазначив, що у світі це звична практика — мобілізація з 18 чи 20 років.

«У нас можна депутатам балотуватись і приймати складні управлінські рішення та закони з 21 року, а воювати — з 25. Я не знаю, хто це придумав», — провів аналогію Костенко.

агадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та військовий Роман Костенко вважає, що призовний вік в Україні має бути від 20 до 50 років. За його словами, зараз категорія людей, яких призивають до війська, є досить віковою.

Голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Федір Веніславський повідомив, що Україна не планує знизувати мобілізаційний вік громадян.

Хоча, за словами Веніславського, міжнародні партнери України вважають, що найбільш ефективно будуть воювати громадяни 18-25 років.

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