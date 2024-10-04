ВАКС продовжив на 2 місяці арешт ексзаступнику міністра енергетики Олександру Хейлу

Антикорсуд продовжив запобіжні заходи ексзаступнику міністра енергетики Олександру Хейлу та його довіреній особі.

Джерело фото: mev.gov.ua

Вищий антикорупційний суд продовжив на 2 місяці запобіжні заходи колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу та його довіреній особі. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Так, ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив на 2 місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику міністра енергетики та його довіреній особі, яких викрили на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.

При цьому, слідчим суддею взято до уваги доводи прокурора та залишено без змін альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 25 млн грн та 65 млн грн відповідно.

Як відомо, 12 серпня ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до ексзаступника міністра енергетики запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави.

До довіреної особи колишнього високопосадовця суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 65 млн грн застави.

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