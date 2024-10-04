Практика судів
  1. В Україні

ВАКС продовжив на 2 місяці арешт ексзаступнику міністра енергетики Олександру Хейлу

09:06, 4 жовтня 2024
Антикорсуд продовжив запобіжні заходи ексзаступнику міністра енергетики Олександру Хейлу та його довіреній особі.
ВАКС продовжив на 2 місяці арешт ексзаступнику міністра енергетики Олександру Хейлу
Джерело фото: mev.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд продовжив на 2 місяці запобіжні заходи колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу та його довіреній особі. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Так, ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив на 2 місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику міністра енергетики та його довіреній особі, яких викрили на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.

При цьому, слідчим суддею взято до уваги доводи прокурора та залишено без змін альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 25 млн грн та 65 млн грн відповідно.

Як відомо, 12 серпня ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до ексзаступника міністра енергетики запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави.

До довіреної особи колишнього високопосадовця суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 65 млн грн застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет рекомендував схвалити законопроект про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних кримінальних правопорушень

Законопроект передбачає можливість застосування до юридичної особи додаткових (нефінансових) заходів кримінально-правового характеру у вигляді тимчасового обмеження діяльності юридичної особи або тимчасового обмеження в отриманні прав та переваг.

Заборона підозрюваному на спілкування: хто вправі її визначати

Делегування слідчим суддею детективам і прокурорам виключного права суду визначати осіб, з якими підозрюваному заборонено спілкуватися, порушує Конституцію і Конвенцію – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Громадян, яких сліпим жеребом виберуть кандидатами у присяжні з реєстру, оштрафують в разі ігнорування виклику до суду – законопроект

В якості «пряника» присяжним пропонують платити, виходячи з посадового окладу судді, а в якості «батога» – штрафи у разі ігнорування обов’язку бути присяжним.

Підіть і спробуйте зменшити зарплату в антикорупційних органах – відверто скажу, це неможливо – Роксолана Підласа

Голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа пояснила, чому соціальні стандарти заморожують у той час, як середня зарплата у держорганах складає 55 тисяч грн.

Politico назвало роботу верховного представника ЄС Жозепа Борреля з постійного висловлення стурбованості «найбезглуздішою»

Висловлювання та дописи обурення Жозепа Боррелля не змінили нічого – Politico.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Мричко
    Наталія Мричко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Маруліна
    Любов Маруліна
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Богдан Санін
    Богдан Санін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва