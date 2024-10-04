ВАКС продлил на 2 месяца арест экс-заместителю министра энергетики Александру Хейлу

Антикорсуд продлил меры пресечения экс-заместителю министра энергетики Александру Хейлу и его доверенному лицу.

Источник фото: mev.gov.ua

Высший антикоррупционный суд продлил на 2 месяца меры пресечения бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейлу и его доверенному лицу. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Так, ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра энергетики и его доверенному лицу, разоблаченным на получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горнодобывающего оборудования.

При этом следователем судьей приняты во внимание доводы прокурора и оставлена ​​без изменений альтернативная мера пресечения в виде залога в размере 25 млн грн и 65 млн грн соответственно.

Как известно, 12 августа ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к экс-заместителю министра энергетики меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 25 млн грн залога.

К доверенному лицу бывшего высокопоставленного чиновника суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 65 млн грн залога.

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