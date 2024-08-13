Знижувати мобілізаційний вік не планується – Веніславський заявив про консолідовану позицію усіх інституцій

Питання пониження мобілізаційного віку не стоїть на порядку денному, заявив він.

Україна не планує знизувати мобілізаційний вік громадян. Про це заявив народний депутат та голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Федір Веніславський, пише «Українське радіо».

«Є консолідована позиція усіх владних інституцій в Україні, що знижувати вік, з якого громадяни України можуть бути мобілізовані на сьогодні, ніхто не збирається і це питання не стоїть на порядку денному», - заявив Веніславський.

За словами політика Україна покладається на інноваційні засоби ведення війни, які дозволяють завдавати асиметричних відповідей.

Водночас Веніславський підкреслив, що громадяни, які самостійно виявили бажання вступити на військову службу можуть це також зробити з 18-річного віку, а громадяни до 25-річного віку можуть укласти контракт.

Також політик зазначив, що минулого понеділка Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні розглянув питання щодо тих, хто молодший 25 років, але має статус обмежено придатного.

Відтак розроблено комітетський законопроєкт, яким передбачено внесення змін до закону «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» і до закону «Про військовий обов’язок і військову службу».

«Задля відновлення соціальної справедливості комітет напрацював зміни до закону. Законопроєкт передбачає не лише неможливість призову на військову службу такої категорії громадян, але й також передбачає можливість звільнення тих, хто був призваний на військову службу з такої категорії обмежено придатних», - зазначив він.

Раніше на цю проблему звернула увагу «Судово-юридична газета».

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