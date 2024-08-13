Практика судів
  1. В Україні

Знижувати мобілізаційний вік не планується – Веніславський заявив про консолідовану позицію усіх інституцій

17:16, 13 серпня 2024
Питання пониження мобілізаційного віку не стоїть на порядку денному, заявив він.
Знижувати мобілізаційний вік не планується – Веніславський заявив про консолідовану позицію усіх інституцій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна не планує знизувати мобілізаційний вік громадян. Про це заявив народний депутат та голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Федір Веніславський, пише «Українське радіо».

«Є консолідована позиція усіх владних інституцій в Україні, що знижувати вік, з якого громадяни України можуть бути мобілізовані на сьогодні, ніхто не збирається і це питання не стоїть на порядку денному», - заявив Веніславський.

За словами політика Україна покладається на інноваційні засоби ведення війни, які дозволяють завдавати асиметричних відповідей.

Водночас Веніславський підкреслив, що громадяни, які самостійно виявили бажання вступити на військову службу можуть це також зробити з 18-річного віку, а громадяни до 25-річного віку можуть укласти контракт.

Також політик зазначив, що минулого понеділка Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні розглянув питання щодо тих, хто молодший 25 років, але має статус обмежено придатного.

Відтак розроблено комітетський законопроєкт, яким передбачено внесення змін до закону «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» і до закону «Про військовий обов’язок і військову службу».

«Задля відновлення соціальної справедливості комітет напрацював зміни до закону. Законопроєкт передбачає не лише неможливість призову на військову службу такої категорії громадян, але й також передбачає можливість звільнення тих, хто був призваний на військову службу з такої категорії обмежено придатних», - зазначив він.

Раніше на цю проблему звернула увагу «Судово-юридична газета».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя затвердила новий штатний розклад: що змінилося

У штаті Вищої ради правосуддя зможуть працювати 343 працівника – Рада правосуддя готується до початку роботи Служби дисциплінарних інспекторів.

Захисник стверджував, що протокол обшуку є недопустимим доказом, бо не здійснювалась аудіо та відеофіксація – що вирішив Верховний Суд

Чи призводить до визнання недопустимим доказами результатів експертиз недолучення до протоколу обшуку технічного носія із відеозаписом його проведення.

Незгода з висновком експерта повинна бути вмотивована відповідним рішенням суду - Верховний Суд

Апеляційний суд не надав жодної оцінки висновку експерта, який подала сторона захисту, що, на думку Верховного Суду, є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Кабмін затвердив положення про координаційний штаб з проведення евакуації населення

Уряд вирішив затвердити положення, яке стане типовим для координаційних штабів, що займаються евакуацією населення, та вніс зміни до порядку проведення евакуації.

Включення до довідки військовослужбовця для перерахунку пенсії надбавки за особливості проходження служби та премії – позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок стосовно включення до довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії розмірів надбавки за особливості проходження служби та премії.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду