У МОН пояснили, чи буде залишатися у студента грант на навчання, якщо він переведеться до іншого вишу

Грантова підтримка надається на всі роки навчання у закладі вищої освіти і зберігається, якщо студент перейшов з одного вишу в інший.

Після отримання грантових коштів студенти можуть змінювати місце навчання – це не призведе до втрати фінансової підтримки від держави. Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в інтерв’ю Укрінформу.

Так, на запитання, чи отримуватиме грант від держави для часткової оплати контракту на подальші роки навчання людина, яка вступила на контракт, отримала грант, провчилася перший рік, Винницький заявив, що так.

«Навіть більше, якщо студент з якихось причин, наприклад через зміну місця проживання, вирішить перейти з одного університету в інший, то і грантові кошти переходять за ним, якщо він обирає ту саму спеціальність», - казав він.

Також здобувачі освіти, які не закінчили навчання на контракті, не мають повертати кошти, які держава їм надала за грантовою системою.

«Просто в такому разі кошти, які були призначені для цієї людини на навчання протягом 4 років, не виплачують. Але на той період, коли особа вчиться, є грантові кошти, і це безповоротні кошти», - відзначив Винницький.

Крім того, студенти, які вступили на контракт і отримали грант, не обов’язково мають завершувати навчання за обраною спеціальністю.

«Такого зобовʼязання немає і для бюджетного місця. Тому нелогічно, щоб воно було для грантових коштів», – пояснив він.

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