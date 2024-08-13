В МОН объяснили, будет ли оставаться у студента грант на обучение, если он переведется в другой вуз

Грантовая поддержка предоставляется на все годы обучения в заведении высшего образования и сохраняется, если студент перешел из одного вуза в другой.

После получения грантовых средств студенты могут менять место обучения – это не приведет к потере финансовой поддержки от государства. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в интервью Укринформу.

Так, на вопрос, будет ли получать грант от государства для частичной оплаты контракта на последующие годы обучения, человек, который вступил на контракт, получил грант, проучился первый год, Винницкий заявил, что да.

«Даже больше, если студент по каким-то причинам, например из-за смены места жительства, решит перейти из одного университета в другой, то и грантовые средства переходят за ним, если он выбирает ту же специальность», - говорил он.

Также соискатели образования, не закончившие обучение на контракте, не должны возвращать средства, предоставленные государством им по грантовой системе.

«Просто в таком случае средства, предназначенные для этого человека на обучение в течение 4 лет, не выплачивают. Но на тот период, когда человек учится, есть грантовые средства, и это безвозвратные средства», - отметил Винницкий.

Кроме того, студенты, вступившие на контракт и получившие грант, не обязательно должны завершать обучение по выбранной специальности.

«Такого обязательства нет и для бюджетного места. Поэтому нелогично, чтобы оно было для грантовых средств», – объяснил он.

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