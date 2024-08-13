Срок прохождения программы для обидчика за совершение домашнего насилия определяется положениями УК Украины – ККС ВС

ККС ВС поддержал приговор местного суда по делу о домашнем насилии: лицо приговорено к программе для обидчиков за домашнее насилие.

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил в силе приговор местного суда, который осудил человека за домашнее насилие, сообщили в Верховном Суде.

Приговором местного суда лицо осуждено за домашнее насилие и на основании п. 5 ч. 1 ст. 91-1 УК Украины возложена на него обязанность пройти программу для обидчиков сроком 2 месяца.

Согласно положениям ч. 3 ст. 91-1 УК Украины меры, предусмотренные ч. 1 этой статьи, могут применяться на срок от 1 до 3 месяцев и при необходимости могут быть продлены на определенный судом срок, но не более чем на 12 месяцев.

Положения указанной статьи не содержат исключений относительно сроков применения конкретных мер, предусмотренных ч. 1 ст. 91-1 УК Украины.

Согласно ч. 10 ст. 26 Закона Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" в случае возбуждения уголовного производства в связи с совершением домашнего насилия перечень мер по временному ограничению прав или возложения обязанностей на лицо, которое подозревается, обвиняется в совершении уголовного преступления, связанного с домашним насилием, или признано виновным в его совершении, а также порядок применения таких мер определяются УК Украины и УПК Украины.

Таким образом, ККС ВС считает, что при указанных обстоятельствах производства судом первой инстанции не было допущено неправильного применения положений ст. 91-1 УК Украины.

Такой вывод сделал Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда, оставляя в силе постановление суда апелляционной инстанции.

Постановление ККС ВС от 7 августа 2024 года по делу № 161/17404/23 (производство № 51-2665км24).

С этим и другими правовыми выводами Верховного Суда можно ознакомиться в Базе правовых позиций Верховного Суда.

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